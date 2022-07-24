Болельщики смогут приобрести билеты на матч «Крыльев» с «Торпедо» за 8 рублей

Игра состоится 31 июля в 18:30. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» приготовили для своих болельщиков отличный подарок. Билеты на матч с «Торпедо» будут стоит по максимально низкой цене - всего 8 рублей. Необычайно низкую стоимость было решено установить в честь юбилея клуба.

- 31 июля мы начинаем новый сезон матчем с «Торпедо». Клуб готовит для вас массу интересного, начиная с этого матча. В этот день болельщиков ждет открытие клубного музея «Крыльев», автограф-сессия с игроками команды, угощения от партнеров и многое другое, - рассказали в пресс-службе самарского клуба.

Игра состоится в 18:30. Билеты за 8 рублей можно купить во все сектора, кроме VIP и Hospitality. Болельщикам, уже купившим билеты по ранее установленной цене, вернут разницу в стоимости. Тем, кто приобрел их онлайн, деньги придут автоматически. Для людей, купивших билеты в клубных магазинах, предусмотрена немного другая процедура.

- Болельщики смогут оформить процедуру возврата в ТЦ «Сила Спорта» или на «Металлурге». С собой необходимо взять паспорт и карту, с которой покупался, - уточняет пресс-служба «Крыльев».