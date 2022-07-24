Самарцы рассказали, какой отдых в выходные дни считают идеальным

Женщины выбирают отдых на природе чаще мужчин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары поделились идеальным рецептом летнего выходного. Горожане рассказали, какой отдых, по их мнению, является наиболее прекрасным. Своими мыслями они поделились во время опроса сервиса SuperJob.

Большинство самарцев предпочитают проводить выходные на природе - такой вид отдыха выбрали 22% опрошенных. 19% горожан выступают за активный отдых и спорт, 16% считают, что этот день лучше провести с семьей или на прогулке. Некоторым людям нравится простой отдых - за данный вариант проголосовали 14% человек. А еще 11% мечтают просто выспаться в свободный от работы день.

Среди самарцев встретились и любители чтения. Выходной с книгой в руках проводят 9% респондентов. 8% занимаются домашними делами, 6% предпочитают охоту и рыбалку.

Интересно, что отдых на природе чаще всего выбирают женщины. Представители прекрасной половины человечества также не прочь прогуляться по городу и почитать. Мужчины, как правило, выбирают спорт и общение с семьей.