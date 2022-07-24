В Самарской области 25 июля 2022 года ожидается шквалистый ветер и град

Синоптики обещают сильные дожди и грозы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 25 июля, на территорию региона придут сильные дожди. Погодные перемены начнутся с вечера воскресенья и сохранятся на следующий день. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

- До конца дня 24 июля, а также ночью и днем 25 июля 2022 года в Самарской области ожидается гроза и шквалистое усиление ветра - его порывы достигнут 15-20 м/с. Местами пройдет ливень, возможен град, - отмечают в региональном ГУ МЧС.

На этот период в регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности. В ГУ МЧС советуют жителям в момент грозы по возможности не покидать здания. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в подземных переходах или подъездах. Во время грозы также лучше держаться подальше от воды и линий электропередач.