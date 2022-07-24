Жителя Саратовской области поймали с мефедроном под Самарой

Задержанный ехал на такси, которое остановили сотрудники Госавтоинспекции. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области полицейские задержали мужчину с большим количество наркотика. Задержанный оказался родом из Саратовской области - туда он и планировал увезти запрещенное вещество. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, саратовец ехал на такси по городу Тольятти. На КПП «Рубеж» автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, чтобы проверить документы водителя. В этот момент они заметили, что пассажир такси сильно нервничает. Причина нервозности открылась во время досмотра - у мужчины при себе оказался мефедрон массой почти в 100 грамм. Данный вес относится к крупному размеру.

Выяснилось, что задержанный ранее уже был судим за аналогичное преступление. Он признался, что купил наркотик в интернете и планировал разложить его по «закладкам» в Саратовской области.

В настоящий момент мужчина находится под стражей. Расследование продолжается.