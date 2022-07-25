Краснокнижное растение попало под газонокосилку в Самаре

Растение обнаружили на улице Гагарина. Фото: Евгений Корчиков / ГТРК Самара

В Самаре на улице Гагарина обнаружили необычное растение - латук дубравный. Редкая краснокнижная находка неожиданно выросла в городе среди обычных сорняков. К несчастью, век ее оказался недолгим - часть растения попала под газонокосилку.

Интересно, что вырастить латук дубравный не так уж просто. Его семена трудно достать, а в лабораторных условиях данный вид не приживается. Такую попытку уже предпринимали самарские биологи, но она оказалась тщетной, пишет ГТРК Самара.

Однако шансы на возрождение редкого растения еще есть - часть семян латука дубравного осталась на улице Гагарина. Биологи их соберут и займутся более детальным изучением природы растения.