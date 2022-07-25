Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 июля 2022 4:35

Краснокнижное растение попало под газонокосилку в Самаре

Ценная находка проросла среди обычных сорняков и была уничтожена во время покоса травы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Растение обнаружили на улице Гагарина. Фото: Евгений Корчиков / ГТРК Самара

Растение обнаружили на улице Гагарина. Фото: Евгений Корчиков / ГТРК Самара

В Самаре на улице Гагарина обнаружили необычное растение - латук дубравный. Редкая краснокнижная находка неожиданно выросла в городе среди обычных сорняков. К несчастью, век ее оказался недолгим - часть растения попала под газонокосилку.

Интересно, что вырастить латук дубравный не так уж просто. Его семена трудно достать, а в лабораторных условиях данный вид не приживается. Такую попытку уже предпринимали самарские биологи, но она оказалась тщетной, пишет ГТРК Самара.

Однако шансы на возрождение редкого растения еще есть - часть семян латука дубравного осталась на улице Гагарина. Биологи их соберут и займутся более детальным изучением природы растения.