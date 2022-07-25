Самарцы пожаловались на закрытые уличные туалеты в Ширяево

По словам жителей, надпись "Туалет не работает" можно увидеть на всех кабинках. Фото: Екатерина Шустрова / Честная Самара

Туристы, приехавшие в Ширяево в июле 2022 года, испытали двоякое ощущение от путешествия. Им понравилась обновленная набережная и благоустроенная территория села, но визит не обошелся без претензий. Они касались недавно установленных в Ширяево уличных туалетов. Информацию самарцы сообщили в соцсетях.

- На маршруте обнаружили три красивых новеньких туалета, даже с пандусами для инвалидов. Видно, что все продумано для людей. Но на каждом туалете висела бумажка «закрыто». Может, откроете туалеты для туристов? - обратились жители к региональным властям.

В комментариях пользователи соцсетей заметили еще один недостаток села - по их словам, в Ширяево на хватает мусорных контейнеров.

- Мусор приходится с собой таскать, чтобы природу не загрязнять, - отмечают местные туристы.

Напомним, Ширяево в этом году встречает гостей в преображенном виде. Здесь появилась обновленная набережная с лежаками и навесами, территория около штолен стала пешеходной.

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