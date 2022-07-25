В Самаре продолжается обновление сквера на улице Сергея Лазо

Завершить работы планируют к сентябрю. Фото: администрация Самары

В этом году власти областной столицы планируют максимально преобразить несколько общественных территорий. В их числе - сквер на улице Сергея Лазо. Работы на участке до улицы Бакинской уже идут полным ходом.

- Началось обустройство пешеходных тротуаров, газона, парковки, освещения, установка арт-объектов, декоративных качелей и кресел. Совсем скоро территория будет готова, и все жители и гости города смогут наслаждаться обновленным, красивым, удобным сквером, - рассказали в администрации Самары.

Сквер расположен у ЗАГСа в поселке Управленческий и его локация учитывалась при разработке дизайн-проекта. В частности, здесь планируют установить беседку и арку влюбленных. Завершить работы должны к сентябрю.