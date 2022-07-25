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Общество25 июля 2022 6:09

Власти озвучили сроки запуска скоростного «Валдая» из Самары в Ширяево

Речной транспорт отправится в первый рейс уже на этой неделе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Судно уже прошло технические испытания. Фото: министерство туризма Самарской области

Судно уже прошло технические испытания. Фото: министерство туризма Самарской области

Стало известно, когда скоростной «Валдай» впервые выйдет в первый рейс по Волге. Сроки запуска речного транспорта озвучили в региональном министерстве туризма.

- Скоростное судно «Валдай» с именем «Илья Репин» отправится в свой первый регулярный рейс в четверг, 28 июля. Транспорт ежедневно будет перевозить пассажиров до Ширяево и обратно в Самару, - отметили в министерстве.

Поездка на транспорте будет комфортной и недолгой. Время в пути составит всего 40 минут, а благодаря обустроенному салону самарцы смогут добраться из одной точки в другую с максимальными удобствами. «Валдай» оборудован мягкими креслами, кондиционерами, а также багажными полками. Отметим, что перед запуском транспорт прошел технические испытания и теперь полностью готов к перевозке пассажиров.