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Происшествия25 июля 2022 6:15

Двоих взрослых и двоих детей спасли с дрейфующего судна на Волге под Тольятти

Катер с пассажирами едва не вынесло на судовой ход
Анастасия ФИЛАТОВА
Спасатели благополучно доставили пострадавших и их плавсредство до берега

Спасатели благополучно доставили пострадавших и их плавсредство до берега

Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

В воскресенье, 24 июля 2022 года, на Волге около села Березовка в Шигонском районе произошло ЧП. Там потерпело бедствие маломерное судно, на борту которого находились двое взрослых и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

По данным оперативного ведомства, люди потеряли управление над плавсредством. В итоге оно начало дрейфовать в сторону судового хода Волги. На помощь попавшим в беду в 17:50 отправились сотрудники ПСО Тольятти. Они добрались до места происшествия на спасательном катере.

В 20:05 всех пассажиров аварийного судна благополучно доставили до берега. Насколько известно, помощь медиков им не понадобилась. Катер, который едва не унесло на опасный участок реки, отбуксировали на лодочную станцию.