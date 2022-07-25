Двоих взрослых и двоих детей спасли с дрейфующего судна на Волге под Тольятти

Спасатели благополучно доставили пострадавших и их плавсредство до берега Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

В воскресенье, 24 июля 2022 года, на Волге около села Березовка в Шигонском районе произошло ЧП. Там потерпело бедствие маломерное судно, на борту которого находились двое взрослых и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

По данным оперативного ведомства, люди потеряли управление над плавсредством. В итоге оно начало дрейфовать в сторону судового хода Волги. На помощь попавшим в беду в 17:50 отправились сотрудники ПСО Тольятти. Они добрались до места происшествия на спасательном катере.

В 20:05 всех пассажиров аварийного судна благополучно доставили до берега. Насколько известно, помощь медиков им не понадобилась. Катер, который едва не унесло на опасный участок реки, отбуксировали на лодочную станцию.