В Самарской области владелец Land Rover и Jaguar накопил долг по налогам в 41 тысяч рублей

Должник вспомнил о налогах только после вмешательства приставов / Фото: УФССП по Самарской области

В Самарской области приставы помогли владельцу дорогих авто вспомнить о долгах. Мужчина долгое время не платил налоги и в итоге задолжал 41 тысячу рублей. Встать на путь исправления ему помогли наложенные на авто запреты.

— В отношении жителя региона было возбуждено исполнительное производство. Однако в отведенный срок он так и не погасил свой долг. Тогда судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении трех автомобилей мужчины — Land Rover, Jaguar F-Pace и Kia Rio, — сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Отметим, подобное ограничение — мера, которая не позволяет сменить собственника авто, поставить машину на учет на нового владельца. Должник узнал о наложенных запретах через сайт «Госуслуги». Сразу после этого он полностью выплатил всю необходимую сумму.