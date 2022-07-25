Власти рассказали о строительстве трамвайной ветки до Крутых Ключей в Самаре

В мэрии отмечают, что проект может оказаться нерентабельным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары поделились планами на строительство трамвайных путей до Крутых Ключей. Не исключено, что проект так не будет воплощен в жизнь. Во всяком случае, к такому выводу пришел замглавы городского департамента транспорта.

Юрий Тапилин сообщил, что реализация идеи может потребовать несколько миллиардов рублей, а сам проект в итоге будет нерентабельным. Тем более, что в данный момент проблема не стоит так остро - большинство пассажиров добираются в центр города на автобусах, пишет 63.ru.

Напомним, начать строительство трамвайной ветки до Крутых Ключей планировали в этом году. Ее должны были протянуть от стадиона «Солидарность Самара Арена» к новым районам города. Сообщалось, что проектом заинтересовался инвестор. Однако планы так и остались нереализованными.