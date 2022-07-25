В Самаре мошенники «развели» 60-летнего работника завода почти на 1 млн рублей

Полицейские сейчас ищут тех, кто обманул самарца и "увел" чужие деньги Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Еще один житель Самары стал жертвой мошенников. 60-летний работник одного из заводов поверил аферистам и лишился почти 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в один из дней самарцу позвонила девушка. Она представилась сотрудницей банка и заявила, что кто-то пытается сменить номер в мобильном сервисе. Собеседница сообщила, что для предотвращения данной операции нужно установить специальное приложение. В дальнейшем выяснилось, что это было средство для удаленного доступа к рабочему столу телефона.

Мошенники зашли в приложение банка на смартфоне самарца и оформили на него кредит в 839 тысяч рублей. Часть денег — 439 тысяч рублей — аферисты перевели на счет. Все это время «сотрудница банка» не давала мужчине положить трубку и продолжала с ним беседу. Девушка убедила заводчанина, что ему нужно пойти в банк и снять оставшуюся сумму в 348 тысяч рублей. Самарец сделал это, а потом перевел деньги на указанный счет.

Впоследствии мужчина пытался сам связаться со звонившей, но номер оказался недоступен. Тогда он понял, что его обманули, и обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело.

Облглавк призывает самарцев быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые предлагают установить на телефон различные приложения, оформить кредит и перевести сбережения на «безопасный» счет.