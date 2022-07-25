СВГК дает импульс для развития двух сёл в Сызранском районе

Так происходит установка выхода Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Выполняя инициированную Президентом РФ В.В. Путиным программу социальной газификации территорий России, Средневолжская газовая компания участвует в ней в качестве регионального оператора Самарской области. Один из объектов инвестпрограммы СВГК - техническое перевооружение сети газоснабжения Сызранского района. В минувшем году завершены изыскательские работы и проектирование газопроводов высокого и низкого давления для газификации поселка Дружба, а также газопроводов высокого, среднего и низкого давления для газификации села Смолькино. В настоящее время развернуто их строительство.

Полиэтиленовые газопроводы уже уложены по всем трем улицам поселка Дружба. Устроены выходы к 70 домовладениям сельчан. Одновременно специалисты прокладывают уличные сети и в селе Смолькино. Здесь потребителями сетевого газа смогут стать более 170 владельцев подворий. До конца текущего года СВГК планирует завершить строительно-монтажные работы на указанных объектах.

Газификация Смолькино и поселка Дружба производится в рамках программы синхронизации действий по строительству межпоселковых газопроводов ПАО «Газпром» и Средневолжской газовой компании, за счет инвестиций которой строятся уличные сети во вновь газифицируемых населенных пунктах.

По завершении работ жители двух населённых пунктов Сызранского района получат возможность существенно улучшить качество жизни, сделать ее более комфортной. С приходом сетевого газа заповедная территория Рачейского бора также получит новый импульс для развития инфраструктуры.

Справка:

До 2022 г. планируется построить и ввести в эксплуатацию распределительные газопроводы, обеспечивающие возможность технологического присоединения порядка 4 900 домовладений. Еще более масштабные планы намечены на 2023 год.

Средневолжской газовой компанией через портал Единого оператора газификации уже получено и обработано около 11 тысяч заявок на бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка.