В Самарской области росгвардейцы подорвали найденные в бане снаряды для РПГ

Взрывотехники уничтожили два выстрела для ручного противотанкового гранатомета Фото: скриншот с видео

В Самарской области уничтожили снаряды для ручных противотанковых гранатометов (РПГ), которые нашли у 45-летнего мужчины в бане. Их взорвали сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН «Смерч» регуправления Росгвардии.

Опасные находки полицейские обнаружили на дачах в Старосемейкино Красноярского района. Им поступила информация, что местный житель хранит у себя запрещенное к обороту оружие. Стражи порядка проверили его дом и баню. Под полами последней они обнаружили два ручных противотанковых гранатомета.

Стражи порядка изъяли РПГ и вывезли их на военный полигон. Там специалисты прикрепили к выстрелам для гранатометов взрывчатку и подорвали их. Все прошло на удалении от людей и с соблюдением необходимых мер предосторожности.