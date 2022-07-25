Самарская семья Талабаевых одержала в победу в конкурсе «Семья года-2022»

В августе супруги отметят золотую годовщину - 50 лет совместной жизни. Фото: правительство Самарской области

В июле 2022 года Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации подвели итоги Всероссийского конкурса «Семья года-2022». В числе победителей оказались жители Самарской области - семья Талабаевых. Они одержали победу в номинации «Семья - хранитель традиций».

История супругов Виктора и Лидии Талабаевых началась еще в школьные годы. В то время состоялось судьбоносное знакомство, положившее начало счастливой семейной жизни. Они вместе уже 50 лет, вырастили двоих сыновей. Старший сын Виталий служил командиром парашютно-десантного взвода, героически сражался на первой чеченской войне. Указом президента в 1999 году он был посмертно удостоен звания Героя РФ за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе. Его имя можно увидеть на памятнике-мемориале в Екатеринбургском суворовском военном училище, в котором в свое время учился Виталий Талабаев. В Самаре его именем названа школа №64 в Волгаре.

Сын Виталия Никита в настоящий момент проходит службу в городе Кубинка Московской области. Он получил звание лейтенанта. А дочь Виталина работает в сфере культуры. Второй сын супругов Виктора и Лидии женат, имеет экономическое образование.

Сам Виктор Талабаев отдал 33 года службе в Вооруженных силах. Он награжден боевым орденом «Красная Звезда», дипломом лауреата XIX Губернской общественной акции «Благородство». Виктор Петрович ведет активную работу по патриотическому воспитанию граждан, за что был также награжден благодарностью губернатора Самарской области.