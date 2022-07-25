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Общество25 июля 2022 8:49

Полпред президента в ПФО проплыл 5 км в рамках Х-Waters Volga 2022

Игорь Комаров успешно преодолел всю дистанцию
Анастасия ФИЛАТОВА
Игорь Комаров призвал жителей страны проверить свои силы на соревнованиях

Игорь Комаров призвал жителей страны проверить свои силы на соревнованиях

В воскресенье, 24 июля 2022 года, в Нижнем Новгороде прошла международная плавательная серия Х-Waters Volga 2022. В ней приняли участие 1700 человек из 150 городов России, в том числе полпред президента в ПФО Игорь Комаров. Он дебютировал на дистанции в 5 км.

— Я впервые участвовал в X-WATERS Эмоции непередаваемые и очень приятные, особенно от того, что проплыл до конца. Дистанция была непростая: вода разная по температуре и переменное течение. Запомнится этот заплыв надолго, — поделился своими впечатлениями Игорь Комаров.

Полномочный представитель призвал всех жителей России принять участие в соревнованиях, ведь они — отличная возможность проверить себя. Также он заявил, что в следующем году вновь попробует свои силы на дистанции X-WATERS.

Добавим, что от Самарской области в заплыве приняли участие шесть человек. Жительница Самары Дарья Крысина выиграла заплыв на самой длинной дистанции. Она быстрее всех проплыла 5 км и заняла первое место.