Полпред президента в ПФО проплыл 5 км в рамках Х-Waters Volga 2022

Игорь Комаров призвал жителей страны проверить свои силы на соревнованиях

В воскресенье, 24 июля 2022 года, в Нижнем Новгороде прошла международная плавательная серия Х-Waters Volga 2022. В ней приняли участие 1700 человек из 150 городов России, в том числе полпред президента в ПФО Игорь Комаров. Он дебютировал на дистанции в 5 км.

— Я впервые участвовал в X-WATERS Эмоции непередаваемые и очень приятные, особенно от того, что проплыл до конца. Дистанция была непростая: вода разная по температуре и переменное течение. Запомнится этот заплыв надолго, — поделился своими впечатлениями Игорь Комаров.

Полномочный представитель призвал всех жителей России принять участие в соревнованиях, ведь они — отличная возможность проверить себя. Также он заявил, что в следующем году вновь попробует свои силы на дистанции X-WATERS.

Добавим, что от Самарской области в заплыве приняли участие шесть человек. Жительница Самары Дарья Крысина выиграла заплыв на самой длинной дистанции. Она быстрее всех проплыла 5 км и заняла первое место.