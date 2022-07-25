Под Самарой пьяный парень на Nissan не вписался в поворот и влетел в дорожный знак

После встречи со знаком иномарка лишилась фары и получила несколько вмятин Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 24 июля 2022 года, в поселке Петра Дубрава Волжского района произошло ДТП. В 15:10 на пересечении улиц Коммунаров и 60 лет Октября Nissan Micra протаранил дорожный знак. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем иномарки находился пьяный 23-летний молодой человек. Он двигался по улице Коммунаров. При повороте на улицу 60 лет Октября автомобилист превысил скорость и влетел в знак «Главная дорога».

В результате ДТП пострадали два человека: водитель и его 27-летняя пассажирка. Оба сами обратились за помощью в больницу. Медики осмотрели их и отпустили домой.

Насколько известно, парень был лишен водительских прав. Его авто отправили на спецстоянку. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях аварии. Проводится проверка.