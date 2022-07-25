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Происшествия25 июля 2022 9:26

В Самарской области экс-директор компании соврала про зарплату ради субсидии на оплату ЖКХ

Женщина принесла в госучреждение справки о доходах с недостоверными сведениями
Валентина ПОЛИКАРПОВА
С 2019 по 2022 год обвиняемая незаконно получила более 85 тысяч рублей.

С 2019 по 2022 год обвиняемая незаконно получила более 85 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чапаевске будут судить бывшего генерального директора организации по производству мучных и кондитерских изделий. Женщину обвиняют в мошенничестве при получении выплат, совершенном с использованием служебного положения. Информацию сообщили в региональном СУ СК.

По версии следствия, обвиняемая обратилась в госучреждение, чтобы получить субсидию на оплату ЖКХ в принадлежащей ей квартире. Однако сведения о ее зарплате в предоставленной справке о доходах были ложными.

- В период с 2019 по 2022 год обвиняемая незаконно получила денежные средства в размере более 85 тысяч рублей, причинив тем самым ущерб региональному бюджету на указанную сумму, - информируют в СУ СК по Самарской области.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении женщины завершено, оно передано в суд.