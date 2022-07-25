Сызранца осудили за призыв к насилию в отношении представителя власти

Приговор осужденному вынесли в Центральном окружном военном суде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центральный окружной военный суд вынес приговор 36-летнему жителю Сызрани. Мужчину обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма. Информацию сообщает ГУ МВД по региону.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизма установили, что осужденный оставил комментарий, в котором призывал к насилию в отношении должностного лица органов государственной власти Самарской области. Его задержали. Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Судья Центрального окружного военного суда признал его виновным и назначил штраф в размере 300 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.