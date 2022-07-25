Более 100 самарских добровольцев помогают восстанавливать мирную жизнь в ДНР

"Единая Россия" продолжит оказывать всестороннюю помощь жителям Донбасса

«Единая Россия» продолжает оказывать помощь жителям ЛДНР — эвакуированным и тем, кто остался на освобожденных территориях. Недавно она заключила соглашение о сотрудничестве с движением «Донецкая Республика». Подписи под документом поставили секретарь генсовета партии Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин.

Поддержку жителям Донбасса оказывают и жители Самарской области. Сейчас мирную жизнь в ДНР помогают восстанавливать более 100 добровольцев. Среди них: дорожники, коммунальщики, строители, врачи, а также волонтеры, которые трудятся в гуманитарных центрах «Единой России».

На прошлой неделе в Донецкую Республику с рабочей командировкой отправился губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров. Сейчас он работает в городе Снежное.

— Очень рад, что мы четко следуем намеченному плану по восстановлению города. В первую очередь это образовательные заведения, учреждения дополнительного образования, больницы. Идет подготовка к отопительному сезону, — отметил глава 63 региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех земляков, которые откликнулись на чужую беду и теперь оказывают жителям Донбасса всю необходимую помощь.