Россияне назвали главные причины стресса в 2022 году

В этом году многие россияне сильно переживали из-за работы Фото: Shutterstock

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил у жителей страны, сталкивались ли они в 2022 году со стрессовыми ситуациями и чем они были вызваны. Как оказалось, с подобной проблемой столкнулись 57% граждан, при этом каждый четвертый опрашиваемый испытывал стресс несколько раз в месяц.

Среди основных факторов эмоционального напряжения респонденты назвали возраст, плохое материальное положение, урбанизированность и активное потребление интернета, пишет ФАН. Главными причинами его появления они указали работу, ситуацию на Украине и смерть близких.

По данным специалистов, меньше всего подвержены стрессу люди старше 60 лет, живущие в селе или в малых городах с населением до 100 тысяч человек, а также предпочитающие смотреть телевизор.

Интересно, что за профессиональной помощью в 2022 году обратились только 7% россиян, еще 6% признались, что увлеклись просмотром видео по психологии.