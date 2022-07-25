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Общество25 июля 2022 10:00

Россияне назвали главные причины стресса в 2022 году

Опрос показал, что с эмоциональным напряжением столкнулись 57% жителей страны
Анастасия ФИЛАТОВА
В этом году многие россияне сильно переживали из-за работы

В этом году многие россияне сильно переживали из-за работы

Фото: Shutterstock

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил у жителей страны, сталкивались ли они в 2022 году со стрессовыми ситуациями и чем они были вызваны. Как оказалось, с подобной проблемой столкнулись 57% граждан, при этом каждый четвертый опрашиваемый испытывал стресс несколько раз в месяц.

Среди основных факторов эмоционального напряжения респонденты назвали возраст, плохое материальное положение, урбанизированность и активное потребление интернета, пишет ФАН. Главными причинами его появления они указали работу, ситуацию на Украине и смерть близких.

По данным специалистов, меньше всего подвержены стрессу люди старше 60 лет, живущие в селе или в малых городах с населением до 100 тысяч человек, а также предпочитающие смотреть телевизор.

Интересно, что за профессиональной помощью в 2022 году обратились только 7% россиян, еще 6% признались, что увлеклись просмотром видео по психологии.