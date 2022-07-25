В Самаре планируют оборудовать новые «Доступные пляжи»

Пляжи оснащены всем необходимым, в том числе - коляской для плавания. Фото: Самарская городская дума

На территории областной столицы могут открыть еще два «Доступных пляжа». Это территории, созданные специально для отдыха маломобильных граждан. Они оборудованы удобными раздевалками и туалетами, шезлонгами и специальной коляской для плавания. Спуститься к воде можно по деревянному настилу, а помощь людям с ОВЗ оказывают волонтеры, работающие с 10 часов утра.

В настоящий момент в Самаре действует два таких пляжа - на Некрасовском и Полевом спусках. Но не исключено, что в дальнейшем список территорий расширится. Об этом стало известно по итогам выездного заседания общественного совета по инклюзии Самарской городской думы.

- Однозначно можно сказать, что такие пляжи очень востребованы у жителей. Мы не оставляем планы и надежды обустроить новые территории, например, на спуске по улице Первомайской и у «Ладьи». Здесь уже предусмотрены удобные проезды к воде, - рассказал председатель гордумы Алексей Дегтев.

Кроме того, в планах депутатов и общественников - небольшие изменения на «Доступных пляжах» на Некрасовском и Полевом спусках. Здесь намерены расширить площадь дощатого покрытия, установить дополнительные лавочки с навесами и сделать место для мытья ног от песка более удобным для граждан.