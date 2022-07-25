В Самарской области дачники больше внимания уделяют поиску работы

Все больше самарцев пытаются найти работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области дачники и огородники все больше внимания стали уделять поиску работы. Динамика выросла более чем на 14%.

По данным сервиса по поиску работы hh.ru, количество активных резюме в регионе выросла на 14,2%. Специалисты отмечают, что такая динамика нетипична для лета. В разгар сезона жители, как правило, берут отпуск или проводят свободное время на даче. Из-за непростой экономической ситуации соискатели стараются найти более выгодные предложения.

Активность респондентов выросла в сферах ИТ и Интерната. Также соискатели подают больше резюме на вакансии: «Административный персонал», «Продажи», «Маркетинг».