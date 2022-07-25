Новый способ оплаты проезда протестируют в транспорте Самары в 2022 году

Пересадочный билет позволит самарцам не платить дважды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре может появиться новый способ оплаты проезда в общественном транспорте. Речь идет о пересадочных билетах. Заместитель главы дептранса Юрий Тапилин рассказал «КП-Самара», когда и на каких маршрутах планируется опробовать подобную систему.

— Пока мы смотрим в сторону маршрута № 5Д (Губернский рынок — пос. Сухая Самарка), просчитываем параметры, варианты, считаем, во что это обойдется бюджету. Если сейчас человек при пересадке платит дважды, то после введения пересадочного талона — всего один раз. По цене такой билет пока предполагаем в формате обычной стоимости,— поделился чиновник.

По словам Юрия Тапилина, пересадочные талоны планируется ввести на автобусе № 5Д до конца 2022 года. Система будет работать в тестовом режиме. В дальнейшим такой способ оплаты проезда власти планируют ввести на маршрутах, которые курсируют в сторону Красноглинского района. Проект прорабатывают в рамках создания ТПУ на станциях Ягодная, Пятилетка и стадиона «Солидарность Арена». Насколько известно, срок реализации задумки — точно не этот год.