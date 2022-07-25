В Самарской области 25 июля 2022 года более 80 человек заболели коронавирусом

Наибольшее число случаев выявлено в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области выявили 81 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Информацию сообщили в региональном оперштабе.

Основное количество заболевших проживает в Самаре - здесь болезнь диагностировали у 66 человек. Восемь случаев заболевания выявлено в Тольятти, четыре - в Сызрани и три - в Волжском районе. Еще 68 человек поступили к медикам с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ.

За весь период вспышки заболевания в Самарской области было выявлено 387 384 случая COVID-19. От болезни скончались 7 924 человека, в том числе один - за прошедшие сутки.