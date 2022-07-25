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Происшествия25 июля 2022 10:57

Самарские инспекторы подвели итоги дорожных рейдов

В выходные дни усилили контроль
Алена ПРОВКИНА
В регионе подвели итоги рейдов

В регионе подвели итоги рейдов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции подвели итоги рейдов. Мероприятие провели в выходные дни.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в регионе постоянно проводят рейды в предвыходные и выходные дни. На этот раз контроль усилили с 22 по 24 июля. В ходе рейдов инспекторы задержали 74 пьяных водителей. Дорожные полицейские уделяют особое внимание автолюбителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Также инспекторы задержали 280 нарушителей, проигнорировавших использование ремня безопасности. Помимо этого, 145 пешеходов привлекли к ответственности за нарушение ПДД.