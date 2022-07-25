Самарские инспекторы подвели итоги дорожных рейдов

В регионе подвели итоги рейдов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции подвели итоги рейдов. Мероприятие провели в выходные дни.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в регионе постоянно проводят рейды в предвыходные и выходные дни. На этот раз контроль усилили с 22 по 24 июля. В ходе рейдов инспекторы задержали 74 пьяных водителей. Дорожные полицейские уделяют особое внимание автолюбителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Также инспекторы задержали 280 нарушителей, проигнорировавших использование ремня безопасности. Помимо этого, 145 пешеходов привлекли к ответственности за нарушение ПДД.