В Самарской области ликвидировали три крупные мусорные свалки

На некоторых участках ситуация была особенно ужасная. Фото: ЦУР Самарской области

На территории Самарской области были убраны сразу три незаконные свалки. Ликвидировать мусорные скопления удалось после сигналов из ЦУР, сообщает областной Центр управления регионом.

Одна из свалок находилась на территории Самарской Луки. Груды мусора скопились на территории СНТ «Ермаковское». В ЦУР отмечают, что на территории размещены четыре мусорных контейнера, но отходы редко до них «доходят». Ликвидировать свалку удалось силами местных властей.

Похожая история происходит в районе полуострова Копылово. Правда, здесь масштаб посерьезнее - мусор скапливается практически каждую неделю. Контейнерные площадки регулярно оказываются переполнены из-за большого количества отдыхающих. В данный момент вопрос улажен - регоператор очистил территорию накануне выходных.

А жителям поселка Георгиевка в Кинельском районе пришлось ждать «очистки» целый месяц. На улице Набережная скопились горы строительного мусора, который оставили грузовые машины.

- За бывшим элеватором на расстоянии 500 метров от последнего дома в поселке скапливается мусор. Там складывают разные отходы, в том числе - строительные. Ездят КАМАЗы с городскими номерами, - рассказывали жители в социальных сетях.

Решить проблему помог глава района и нефтяники, предоставившие технику. В данный момент свалка ликвидирована.