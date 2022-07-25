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Общество25 июля 2022 11:34

В Самарской области ожидается крупный град вечером 25 июля 2022 года

Синоптики предупредили жителей
Алена ПРОВКИНА
В регионе опять дожди

В регионе опять дожди

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей предупредили о приближающимся граде. Объявлен оранжевый уровень опасности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе в ближайшие 1-2 часа местами ожидается крупный град. Такая погода сохранится до ночи 25 июля 2022 года. Также в области усилится ветер, порывы которого достигнут 20-25 метров в секунду.

Самарцам рекомендуют оставаться дома. Напомним, что рабочая неделя вновь не порадует июльской жарой. Ожидаются грозы и ливни. Солнечная погода вернется в регион в воскресенье.