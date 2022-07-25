Власти рассказали, когда начнут работать уличные туалеты в Ширяево

Всего на территории поселка появилось четыре модульных туалета. Фото: Екатерина Шустрова / Честная Самара

В июле 2022 года жители Самарской области пожаловались на закрытые уличные туалеты, установленные в Ширяево. Приехавшие в поселок туристы оказались огорчены данным обстоятельством. Они направили обращение властям, в котором попросили открыть кабинки.

На замечание горожан отреагировали в администрации Жигулевска. В мэрии рассказали, когда туалеты будут запущены в работу.

- Закупка и установка 4-х модульных туалетов была включена в первый этап работ. В рамках второго этапа в 2022 году рабочие займутся выравниванием уровня и заливкой площадок под туалеты, подключением к электричеству. Работы по заливке площадок и подключению модульных туалетов начнутся после 10 августа, - рассказали местные власти.

Отмечается, что один из модульных туалетов уже работает - он расположен на улице Набережная. Также бесплатно посетить уборную можно в кафе «Жигулёвская вольница».