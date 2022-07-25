Следователь рассказал, как маньяк из Тольятти Олег Рыльков выбирал жертв

Олег Рыльков отбывает пожизненный срок Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области сейчас перед судом отвечает за очередные шесть убийств самый известный маньяк Тольятти Олег Рыльков. Он признался в преступлениях, совершенных в девяностых годах, в последние два года. Разбирался в этих откровениях потрошителя следователь 3-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по региону Дмитрий Серебряков. Во время общения с душегубом он также узнал, как тот выбирал своих жертв.

- «Для меня она выделяется всегда из толпы. Девочка молодая, которая ходит как-то в своих мыслях, ничем не заинтересована, нет у нее линии поведения определенной. Просто гуляет, видно, что как будто приключения ищет. И для меня создается образ, что вот это моя жертва». Он говорил, что видит жертву так, - рассказал в интервью «КП-Самара» Дмитрий.

Далее Рыльков описывал, что подходит к незнакомке и, как правило, у него получается завести знакомство. Тем более, что отпугивающей внешностью в молодости он не обладал.

Серебряков также добавил, что к детям и пенсионерам у Рыльков было влечение на уровне заболевания. Он всегда оказывался готов не только к насилию, но и к убийству.

Напомним, что сейчас «тольяттинский потрошитель» отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин». На счету Олега Рылькова не менее 10 убийств и около 30 изнасилований детей. Орудовал он в начале и середине девяностых годов прошлого века, в 1999 году его приговорили к смертной казни, но после помилования заменили ее на пожизненный срок.

Полное интервью Дмитрия Серебрякова об очередных признаниях маньяка и его личности читайте по ссылке.

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