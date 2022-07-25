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Общество25 июля 2022 11:59

В Самаре вновь провели ежедневный мониторинг цен на продукты

Жители смогут купить товары по самой низкой цене
Алена ПРОВКИНА
В областном центре провели мониторинг

В областном центре провели мониторинг

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские специалисты предоставили данные мониторинга цен на продовольственные товары. Местные жители смогут купить продукты по более выгодной стоимости.

По информации городской администрации, по самой низкой цене можно купить говядину (кроме бескостного мяса) на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, за 150 рублей/килограмм. Капуста белокочанная – 19,89 рублей/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района. Сахар-песок – 62,9 рубля/килограмм – в «Ашане» Советского района.

Подобные мониторинги помогают составить представление о продовольственной корзине горожан. Вся подробная информация указана на официальных страницах мэрии.