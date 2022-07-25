В Самаре вновь провели ежедневный мониторинг цен на продукты

В областном центре провели мониторинг Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские специалисты предоставили данные мониторинга цен на продовольственные товары. Местные жители смогут купить продукты по более выгодной стоимости.

По информации городской администрации, по самой низкой цене можно купить говядину (кроме бескостного мяса) на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, за 150 рублей/килограмм. Капуста белокочанная – 19,89 рублей/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района. Сахар-песок – 62,9 рубля/килограмм – в «Ашане» Советского района.

Подобные мониторинги помогают составить представление о продовольственной корзине горожан. Вся подробная информация указана на официальных страницах мэрии.