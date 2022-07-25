В Самаре на форуме iВолга представили путеводитель по 20 ярким маршрутам города

Жители смогут посетить яркие маршруты города Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Специалисты предоставили путеводитель с яркими маршрутами по Самаре. В издании собраны описания туристических мест.

По данным пресс-службы «Т Плюс», на юбилейном молодежном форуме «iВолга» презентовали путеводитель «20 ярких маршрутов по Самаре». В регионе реализуется проект «Общее решение». В новом издании путеводителя собрали туристические места, исторические фарты, карты и фотографии города.

Отмечают, что подобный путеводитель станет полезен не только жителям, но и гостям областного центра. Горожане смогут посетить полюбившиеся места и открыть новые пространства для отдыха.