Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 июля 2022 12:35

В Самаре на форуме iВолга представили путеводитель по 20 ярким маршрутам города

Жители смогут посетить новые пространства
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут посетить яркие маршруты города

Жители смогут посетить яркие маршруты города

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Специалисты предоставили путеводитель с яркими маршрутами по Самаре. В издании собраны описания туристических мест.

По данным пресс-службы «Т Плюс», на юбилейном молодежном форуме «iВолга» презентовали путеводитель «20 ярких маршрутов по Самаре». В регионе реализуется проект «Общее решение». В новом издании путеводителя собрали туристические места, исторические фарты, карты и фотографии города.

Отмечают, что подобный путеводитель станет полезен не только жителям, но и гостям областного центра. Горожане смогут посетить полюбившиеся места и открыть новые пространства для отдыха.