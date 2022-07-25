Альтернатива Zoom: МТС предлагает российский сервис видеокоммуникаций

Это позволит представителям бизнеса и образования Самарской области эффективно решать задачи коммуникаций и удаленного обучения, используя отечественные программные решения.

МТС приобрела контрольный пакет акций группы компаний Webinar. Компании принадлежит сервис для онлайн-встреч и совещаний Webinar Meetings, платформа для проведения вебинаров и онлайн-мероприятий Webinar, платформа для организации смешанного обучения сотрудников, клиентов, партнеров и студентов We.Study. Также в состав Webinar входит подразделение COMDI, обеспечивающее проведение крупных виртуальных и гибридных мероприятий на собственной стриминговой платформе.

«Иностранные компании покидают российский рынок, и их место должны занять решения отечественных разработчиков. Webinar уже сегодня предлагает сервисы для бизнес-коммуникаций и обучения, способные успешно заменить зарубежные продукты, например, сервис Webinar Meetings как аналог популярного Zoom», - отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Webinar основана в 2008 году и является лидером среди российских решений на рынке видеоконференцсвязи и корпоративных видеосервисов. За последние 12 месяцев продуктами Webinar воспользовались более 22 миллионов пользователей, за всё время работы компании ее клиентами стали более 10 000 организаций. Сервисы Webinar зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России.

Webinar будет функционировать как отдельная структура в Группе МТС и продолжит управляться текущей командой. Сделка получила все корпоративные одобрения и разрешение ФАС.