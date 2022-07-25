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Происшествия25 июля 2022 12:55

В Самарской области ревнивец, убивший мужчину, заключен под стражу

Злоумышленника задержали
Алена ПРОВКИНА
Злоумышленника задержали правоохранители

Злоумышленника задержали правоохранители

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Богатовском районе Самарской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве односельчанина. Мужчина находится под стражей.

По информации прокуратуры региона, в июле в селе Виловатое правоохранители обнаружили труп мужчины с колото-резанными ранами. Вечером того же дня полицейские задержали подозреваемого. В ходе допроса мужчина признал свою вину и рассказал, что конфликт возник из-за ревности к знакомой.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Суд назначил задержанному срок заключения под стражу на 2 месяца. Расследование продолжается.