Ливень 25 июля 2022 года в Самаре смыл автомобиль в яму на дороге

Владельца авто ждет неприятный сюрприз Фото: Скриншот с видео

Самарцы продолжают делиться в соцсетях фото и видео последствий тропического ливня 25 июля 2022 года. Из-за сильного дождя дороги оказались затоплены, машинам приходилось плыть по капот в воде. Одну из машин поток снес в яму.

- Иномарку смыло в яму на дороге. Это произошло на дублере улицы Ново-Садовой в районе ТЦ «Апельсин», - сообщили очевидцы.

Владельца авто рядом не наблюдается. Возможно, он еще не знает, какой неприятный сюрприз ему подготовила непогода. Самостоятельно достать машину их ямы, вероятно, будет довольно проблематично.

Напомним, ранее горожане пожаловались на затопление Московского шоссе. Ливневки не справились с большим потоком воды. В итоге магистраль превратилась в полноводную реку.