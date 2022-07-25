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Общество25 июля 2022 13:10

Трамвайные пути подмыло на пересечении ул. Ново-Садовой и Гастелло в Самаре

Составы проезжают этот участок на минимальной скорости
Анастасия ФИЛАТОВА
За движением трамваев на опасном участке следят специалисты МП "ТТУ"

За движением трамваев на опасном участке следят специалисты МП "ТТУ"

Фото: Скриншот с видео

В понедельник, 25 июля 2022 года, Самару накрыл сильный ливень. Из-за этого на пересечении улиц Ново-Садовой и Гастелло подмыло трамвайные пути. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

- Трамваи на этом участке сейчас пропускают на минимальной скорости, чтобы они не сошли с рельсов. За движением следят не только вагоновожатые, но и специалисты дежурной бригады службы пути МП «ТТУ», - отметили в ведомстве.

По данным дептранса, восстановить пути планируется ночью. Завтра трамваи должны вернуться к обычному режиму работы.