Трамвайные пути подмыло на пересечении ул. Ново-Садовой и Гастелло в Самаре

За движением трамваев на опасном участке следят специалисты МП "ТТУ" Фото: Скриншот с видео

В понедельник, 25 июля 2022 года, Самару накрыл сильный ливень. Из-за этого на пересечении улиц Ново-Садовой и Гастелло подмыло трамвайные пути. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

- Трамваи на этом участке сейчас пропускают на минимальной скорости, чтобы они не сошли с рельсов. За движением следят не только вагоновожатые, но и специалисты дежурной бригады службы пути МП «ТТУ», - отметили в ведомстве.

По данным дептранса, восстановить пути планируется ночью. Завтра трамваи должны вернуться к обычному режиму работы.