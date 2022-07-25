Три человека утонули в водоемах Самарской области за выходные 23-24 июля 2022 года

За выходные в регионе произошло четыре происшествия на воде Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В минувшие выходные, 23 и 24 июля 2022 года, на водоемах Самарской области произошло 4 ЧП. В результате погибли три человека, еще четверых удалось спасти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Так, утром 23 июля на Волге в Самарском районе областной столицы утонул 38-летний мужчина. В воскресенье, 24 июля, из реки в Куйбышевском районе Самары достали тело 51-летней женщины. В тот же день похожий инцидент произошел на реке Ерик Рыбный у села Никольское Безенчукского района. Там утонул 32-летний мужчина.

Кроме того, накануне вечером сотрудники ПСС спасли под Тольятти семью из четырех человек: 49-летнего мужчину, 47-летнюю женщину, мальчиков 8 и 15 лет. Они оказались на дрейфующем катере посреди Волги.