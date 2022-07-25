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Общество25 июля 2022 13:49

Хедлайнером закрытия «iВолги» в Самаре станет NILETTO

Известный хип-хопер исполнит свои хиты 28 июля 2022 года
Илона МАЙСКАЯ
NILETTO бесплатно выступит на Мастрюковской поляне

NILETTO бесплатно выступит на Мастрюковской поляне

Стал известен хедлайнер закрытия молодежного форума ПФО «iВолга», который проходит на Мастрюковской поляне в Самаре. Перед гостями мероприятия 28 июля 2022 года выступит известный хип-хопер NILETTO.

— На торжественном закрытии форума озвучат результаты грантовых конкурсов: окружного и всероссийского, а также назовут имена победителей индивидуального и регионального рейтингов активности. Финальным событием «iВолги» станет выступление NILETTO, — сообщили организаторы мероприятия.

Напомним, NILETTO (Данил Прытков) получил широкую известность в 2019 году. Именно тогда вышел его первый хит — «Любимка». После этого певец успел выпустить много треков, в том числе в коллаборации с другими артистами (Зиверт, Клава Кока). Кроме этого, молодой человек является участником проекта «Песни» на телеканале ТНТ, а также шоу «Русский ниндзя» на «Первом канале».