Хедлайнером закрытия «iВолги» в Самаре станет NILETTO

NILETTO бесплатно выступит на Мастрюковской поляне

Стал известен хедлайнер закрытия молодежного форума ПФО «iВолга», который проходит на Мастрюковской поляне в Самаре. Перед гостями мероприятия 28 июля 2022 года выступит известный хип-хопер NILETTO.

— На торжественном закрытии форума озвучат результаты грантовых конкурсов: окружного и всероссийского, а также назовут имена победителей индивидуального и регионального рейтингов активности. Финальным событием «iВолги» станет выступление NILETTO, — сообщили организаторы мероприятия.

Напомним, NILETTO (Данил Прытков) получил широкую известность в 2019 году. Именно тогда вышел его первый хит — «Любимка». После этого певец успел выпустить много треков, в том числе в коллаборации с другими артистами (Зиверт, Клава Кока). Кроме этого, молодой человек является участником проекта «Песни» на телеканале ТНТ, а также шоу «Русский ниндзя» на «Первом канале».