Движение трамваев по ул. Ново-Садовой восстановили в Самаре 25 июля 2022 года

Благодаря строителям движение трамваев восстановили раньше планируемого срока Фото: Скриншот с видео

В Самаре восстановили трамвайные пути на пересечении улиц Ново-Садовой и Гастелло. Составы вновь курсируют с обычной скоростью. Движение было возобновлено в 17:10 понедельника, 25 июля 2022 года. Об этом сообщили представители департамента транспорта.

По данным городской мэрии, привести пути в порядок помогли строители развязки на улице Ново-Садовой. Они, используя экскаватор, насыпали на поврежденный участок землю. Это было нужно, потому что грунт из-за сильного дождя размыло.

Из-за происшествия трамваям пришлось максимально снизить скорость. Иначе они могли сойти с рельсов. Изначально планировалось, что пути восстановят ночью, но своевременная помощь строителей значительно ускорила работы.