Личные вещи Героя СССР отправят из Самары в Армению

Россия передаст Армении личные вещи адмирала Исакова

Из Самары в Армению отправят личные вещи Героя СССР, адмирала Ивана Исакова. Для республики это имя значит столько же, сколько для россиян имя Жукова, это народный герой. И передача экспонатов в музей соседней страны происходит для укрепления добрососедских отношений и взаимного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

Передача личных вещей состоится в два этапа. Сейчас они были сняты с временного хранения частного коллекционера и члена общественного совета ЦВО Дмитрия Хмелева, который принял решение безвозмездно передать экспонаты Армении.

А уже 27 июля эти вещи передадут в посольстве Армении в Москве, в мероприятии с участием послов и военных атташе. Среди этих личных вещей - фотографии, поздравительные телеграммы от трижды героя СССР Семена Буденного, а также маршалов Малиновского и Баграмяна, папка к докладу и удостоверение к медали, подписанное адмиралом Кузнецовым.