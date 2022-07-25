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Общество25 июля 2022 14:46

Личные вещи Героя СССР отправят из Самары в Армению

Страна получит в дар экспонаты народного героя адмирала Ивана Исакова
Анастасия МЫШКИНА
Россия передаст Армении личные вещи адмирала Исакова

Россия передаст Армении личные вещи адмирала Исакова

Из Самары в Армению отправят личные вещи Героя СССР, адмирала Ивана Исакова. Для республики это имя значит столько же, сколько для россиян имя Жукова, это народный герой. И передача экспонатов в музей соседней страны происходит для укрепления добрососедских отношений и взаимного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

Передача личных вещей состоится в два этапа. Сейчас они были сняты с временного хранения частного коллекционера и члена общественного совета ЦВО Дмитрия Хмелева, который принял решение безвозмездно передать экспонаты Армении.

А уже 27 июля эти вещи передадут в посольстве Армении в Москве, в мероприятии с участием послов и военных атташе. Среди этих личных вещей - фотографии, поздравительные телеграммы от трижды героя СССР Семена Буденного, а также маршалов Малиновского и Баграмяна, папка к докладу и удостоверение к медали, подписанное адмиралом Кузнецовым.