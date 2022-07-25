В Самаре в очередной раз обсудили судьбу проблемной высотки на пересечении улиц Садовой и Вилоновской

Вопрос с долгостроями совсем скоро решится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре провели совещание, на котором обсудили завершение объектов долевого строительства. В 2022 году уже удалось исключить из единого реестра проблемных объектов 14 домов при плане в 15. Еще больше ускорить решение проблемы и расширить список призвал председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

- Работа идет активно, но есть отдельные проблемные объекты, где мы должны наращивать темпы строительства. Это позволит нам досрочно исключить из ЕРПО значительно больше объектов, чем мы запланировали, а значит, удовлетворить права большего числа людей, - отметил он.

Обсудили на совещании и конкретные объекты. Например, выяснили перспективы завершения строительства проблемного ЖК на пересечении улиц Садовой и Вилоновской. Здесь возникают вопросы с оформлением земельных участков и прохождением госэкспертизы.

Отмечают, что до конца года также завершат строительство ЖСК «Виктория» в Тольятти и ИК «Недвижимость» в Ставропольском районе, а также СК на Московском - 1 этап. К завершению строительства привлечены опытные подрядчики.

Обратили внимание и на необходимость ускорения темпов строительства ЖК "Космолет", который находится на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии.