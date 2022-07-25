В Самарской области многодетная семья взялась разводить улиток из Бреста

В Самарской области появилась улиточная ферма

Родители пятерых детей в Самарской области решили открыть свой экзотический бизнес и занялись разведением улиток. Первую партию в 16- килограммов глава семьи Виталий Пряхин из села Пискалы Ставропольского района привез из Бреста. Внимание решили обратитб на породу Хеликс Асперса Мюллер. Это единственная полностью съедобная улитка. В РФ разведение этих моллюсков включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности. А данный вид улитки для нашей области - редкий деликатес.

На развитие семейного бизнеса семья Пряхиных получила соцконтракт. Трудиться планируют все вместе, в бизнес-план наемные работники не входили. Так что получится семейная ферма.

- Благодаря поддержке государства мы приобрели оборудование, построили ферму. У нас классический семейный бизнес, который не прокормит наемного человека, но в котором занята вся семья. Здесь нужно и помогать, и что-то поделать специально, и постоянно нужен уход – занятий хватает на всех, - рассуждает Виталий Пряхин.

Его жена Наталья уже занялась продвижением товара и услуг. Например, она планирует принимать на ферме гостей и проводить для них мастер-классы по приготовлению филе улитки.

Справка КП

С начала 2022 года соцконтракт заключили более 4000 семей. Поддержку за все время работы программы получили более 27 тысяч семей и граждан. Узнайте, как получить соцконтракт.