В Самаре появились фото провалившегося под землю мусоровоза

В областном центре провалился асфальт. Фото: Дмитрий Дунаев/ Самара Город

В Самаре местные жители поделились кадрами обрушившегося асфальта под мусоровозом. Происшествие случилось вечером в понедельник, 25 июля 2022 года.

Судя по фотографиям, на пересечении улиц Советской Армии и Гастелло асфальт не выдержал массу мусоровоза. Колесо транспорта почти наполовину ушло под землю. Из-за этого многотонный автомобиль сильно накренился.

Официальная причина проломившегося асфальта пока неизвестна. Напомним, что из-за непогоды и сильного ветра в регионе рухнула водонапорная башня. В областном центре из-за ливня размыло дороги