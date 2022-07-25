В Самарской области больница задолжала подрядчикам более 1 миллиона рублей

Больница погасила задолженность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области стало известно о задолженности больницы перед подрядчиками. Учреждение не выплатило более 1 миллиона рублей.

По информации прокуратуры Самарской области, после проверки ведомства Автозаводского района выявили задолженность ГБЗУ СО «Тольяттинская городская клиническая поликлиника №3» перед подрядчиками. Учреждение в установленный срок не заплатило за ремонт ультразвукового аппарата и за поставку ламинарной камеры.

Долг составил 1 миллион 70 тысяч рублей. Акт прокурорского реагирования удовлетворен. Задолженность погасили.