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Общество25 июля 2022 17:16

В Самарской области больница задолжала подрядчикам более 1 миллиона рублей

Нарушение устранили
Алена ПРОВКИНА
Больница погасила задолженность

Больница погасила задолженность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области стало известно о задолженности больницы перед подрядчиками. Учреждение не выплатило более 1 миллиона рублей.

По информации прокуратуры Самарской области, после проверки ведомства Автозаводского района выявили задолженность ГБЗУ СО «Тольяттинская городская клиническая поликлиника №3» перед подрядчиками. Учреждение в установленный срок не заплатило за ремонт ультразвукового аппарата и за поставку ламинарной камеры.

Долг составил 1 миллион 70 тысяч рублей. Акт прокурорского реагирования удовлетворен. Задолженность погасили.