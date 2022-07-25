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Спорт25 июля 2022 17:54

Футболист из самарского клуба Александр Коваленко переходит в «Сочи» и остается в «Крыльях»

Об этом сообщили в пресс-службе клуба
Алена ПРОВКИНА
Александр Коваленко будет играть за два клуба. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Александр Коваленко будет играть за два клуба. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Игрок из самарского клуба переходит в «Сочи». Отмечают, что, несмотря на это, Александр Коваленко остается в «Крыльях Советов».

По данным пресс-службы футбольного клуба, полузащитник Александр Коваленко стал игроком «Сочи». В понедельник, 25 июля 2022 года, между клубами был оформлен трансфер футболиста. Молодой спортсмен продолжит выступать за самарский клуб на правах «аренды» в течение года. Также «Крылья» смогут продлить договор еще на полгода.

Напомним, что 18-летний Александр Коваленко перешел в «Крылья Советов» из клуба «Чертаново» в этом году. Молодой человек провел за футбольную команду 14 матчей.