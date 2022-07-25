В Самарской области прошел крупный град 25 июля 2022 года

В регионе прошел крупный град. Фото: Лидия Фролова/ "Черное Белое Тольятти"

В Самарской области очевидцы поделились фотографиями крупного града, прошедшего в городе Жигулевск. В понедельник, 25 июля 2022 года, до вечера бушевала непогода.

По словам очевидцев, в регионе также прошли шквалистый ветер, гроза и сильный ливень. Из-за дождя в областном центре размыло дороги, а ветер снес водонапорную башню в Красноармейском районе. Судя по фото, град размером с перепелиное яйцо, принес немало повреждений и переживаний автомобилистам.

Напомним, что также из-за сильного дождя затопило магазин в торговом центре. Жители поделились фото.