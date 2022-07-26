В Самаре снизились цены на сахар, куриные яйца и овощи

Сильнее всего снизились цены на белокочанную капусту - на 65%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти областной столицы в конце июля 2022 года зафиксировали снижение цен на ряд продуктов. О результатах мониторинга розничной стоимости сообщил руководитель департамента экономического развития Самары Владислав Зотов.

Сильнее всего в городе подешевела капуста (на 65%) и поваренная соль (56%). Стоимость рыбных консервов и моркови снизилась на 23%, сахара - на 24%. Картофель и куриные яйца также стали стоить дешевле - цена опустилась на 21%.

- На потребительском рынке Самары продукты питания первой необходимости представлены в широком ассортименте и ценовом диапазоне, что позволяет удовлетворить потребности всех категорий граждан, - отметил Владислав Зотов.

Власти также отмечают, что ситуация стабильна, снижение цен на овощи продолжается в прежнем режиме. В дальнейшем департамент продолжит исследовать стоимость социально значимых продуктов.