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Происшествия26 июля 2022 4:43

Самарская пенсионерка осталась без 4 млн рублей после звонка мошенника

Мужчина представился сотрудником банка и предложил пострадавшей «сохранить накопления»
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители разбираются в обстоятельствах преступления, произошедшего в Самаре. Местная жительница доверилась мошенникам и осталась без нескольких миллионов рублей. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

82-летней самарчанке позвонил «сотрудник» одного из банков. Мужчина сообщил, что мошенники пытаются получить доступ к банковской карте пенсионерки. Он предложил взволнованной женщине сберечь деньги - для этого их нужно было снять с карты и перевести «на безопасный счет».

- Доверившись незнакомцу, пенсионерка перечислила со своего вклада на указанный звонившим счет 4 миллиона рублей. А после осознала, что стала жертвой мошенников, - рассказали в ГУ МВД по региону.

Пострадавшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.