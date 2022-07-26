В Самаре в ночь на 26 июля 2022 года горел легковой автомобиль

Машина оказалась полностью охвачена огнем. Фото: t.me/samaradtp

В ночь с 25 на 26 июля 2022 года жители одного из дворов Промышленного района наблюдали «огненное» ЧП. Под окнами многоэтажек загорелся легковой автомобиль. Информацию о происшествии сообщили очевидцы.

По данным самарцев, возгорание произошло на улице Демократической, 30. Легковушка оказалась полностью охвачена огнем. Жители, наблюдавшие страшную картину из окон, предположили, что причиной пожара стал поджог.

- Я как раз ночью не спала. Слышала, что будто кто-то копошится на улице. У самой машина там машина стоит. Вышла на балкон, а этот автомобиль уже начал гореть. Рядом никого не было, наверное, быстро сработали. Хорошо, что успела хоть пожарных вызвать, - рассказывает в комментариях самарчанка.

Известно, что на месте происшествия работали спецслужбы. Точная причина возгорания пока остается неизвестной.