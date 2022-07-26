Самарцев предупредили о неустойчивой погоде с 26 по 29 июля 2022 года

Синоптики отмечают, что температурный фон ожидается в пределах климатической нормы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области на предстоящей неделе ждет неустойчивая погода. Конец июля отметится обильными осадками и сильным ветром. Информацию сообщили в Приволжском УГМС.

- На фоне поля пониженного атмосферного давления пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град. Температурный фон ожидается в пределах климатической нормы, - передают синоптики.

Согласно прогнозу, температура воздуха днем сохранится в пределах 27-30 градусов тепла. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Небольшие изменения ждут самарцев во вторник, 26 июля - из-за грозы порывы ветра могут усилиться. Такая погода сохранится вплоть до 29 июля 2022 года.